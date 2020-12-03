Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kadım ayı ihracat rakamlarını ve dış ticaret hacmine ilişkin, “İhracatımız Kasım ayında, pandemi ve takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,95 oranında azalarak 16 milyar 88 milyon dolar; ithalatımız ise yüzde 16,07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olmuştur. Kasım'da dış ticaret hacmimiz de yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,0; altın hariç karşılama oranı ise yüzde 86,3 olmuştur. Ülke ekonomisi 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüyerek verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olarak pozitif ayrıştı. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse de ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle Kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "Üçüncü çeyrek itibarıyla dünyada ihracatını arttıran 4 ülkeden biriyiz. Bu, çok önemli destekler ve ihracatçımızın büyük özverisi ile gerçekleşti" dedi.

