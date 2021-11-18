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Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişarelerin 19 Kasım'da Ankara’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal eşbaşkanlığında 19 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca AB üyelik sürecimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

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