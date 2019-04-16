Türkiye ile Belarus arasında dev anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

“Yeni hedefimiz 1,5 milyar dolarlık bir hedeftir”

2016 yılında kendisinin Türkiye'den Belarus'u ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olduğunu, Lukashenko'nun başka vesilelerle Türkiye'ye gelmekle birlikte 23 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye Belarus'tan devlet başkanı düzeyinde resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “Türkiye Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. 27 yıldır Belarus ile ilişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye ile Belarus arasındaki İşbirliğini her düzeyde daha da ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

Konuk Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun kulaklığında yaşanan sorun nedeniyle bir müddet bekleyen Erdoğan, sorunun düzelmesinden sonra konuşmasına devam etti. Ticaret hacminin gelişme eğilim içinde olduğunu belirten Erdoğan, “2016 yılında 1 milyar dolarlık bir ticaret hedefi belirledik. Ancak bu ticaret hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Görüşmelerimizde bu hedef doğrultusunda daha fazla çalışılmasının gereğini ortaya koyduk. Yeni hedefimiz 1,5 milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir” şeklinde konuştu.

“Beluruslu misafirlerimizin sayısı 2018 yılında 245 bine ulaşmıştır”

Kırıkkale'de Belarus-Azerbaycan ortak yatırımı ile açılan traktör fabrikasını hatırlatan Erdoğan, 5 milyon dolarlık yatırım ile kurulan fabrikanın ilk üretiminin bu ay içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. “Ulaştırma ve savunma sanayi başta olmak üzere işbirliğimizin çeşitlendirilmesi ele aldığımız konular arasındadır” açıklamasında bulunan Erdoğan, bilim ve teknoloji alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin müstesna bir niteliğe sahip olduğunu kaydederek, “Belarus son yılarda bilim ve teknoloji alanında, özellikle bilişim sektöründe kayda değer gelişmeler sağlamıştır” dedi.

Belarus'ta Türk kültürüne, Türkçeye olan ilginin ve Belaruslu turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden birinin Türkiye olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Erdoğan, “Vizesiz seyahat imkanının katkısıyla 2016 yılında 113 bin olan Beluruslu misafirlerimizin sayısı 2018 yılında 245 bine ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.

FETÖ ile mücadelenin de görüşme gündeminde yer aldığını kaydeden Erdoğan, “Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamış, gerekli adımları atmaktan kaçınmamış, FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhurbaşkanını çok iyi bilen Belarus halkı da yeni bir adımı bekliyor”

Kendisinin 23 yıl evvel Ankara'da olduğunu belirten Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, “Ne kadar geç kaldığımı görüyorum. Ben 23 yıl evvel buradaydım. O zaman siz o zaman cumhurbaşkanı değildiniz. Şimdi Cumhurbaşkanı olarak sizi tebrik ediyorum” dedi.

“Türkiye ile olan ilişkilerimize çok önem veriyoruz” diyen Lukashenko, Erdoğan'ın Belarus'a yaptığı ziyaretin ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını kaydederek, “O zaman ekonomik, kültürel, insani işbirliği alanında öyle bir patlama yapmıştı ki, biz 1 milyarlık ticaret hacmi hakkında konuşmuştuk. Biz onu yavaş konuşmuştuk, inanmamıştım ama şuanda aramızdaki işbirliğinin 1,5 milyar olmasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanına söz veriyorum, bizimiz ilişkilerimizde kapalı konular olmayacağı sözünü verdik. Savunma sanayi alanında olsun, diğer alanlarda olsun biz radikal ve ciddi adımlar atılmasından yanayız. İki ülke arasındaki 2 yıllık ticaret hacmimiz, 2016'da sizin ziyaretinizden sonra yüzde 20 artmış bulunmakta. Türkiye Cumhurbaşkanını çok iyi bilen Belarus halkı da yeni bir adımı bekliyor” dedi.

Türkiye'de kurulan traktör fabrikasından bahseden ve memnuniyetini dile getiren Aleksandr Lukashenko, ilk traktörlerin üretilmeye başlandığının altını çizdi. Türk bankasını Belarus'a beklediklerini kaydeden Aleksandr Lukashenko, herhangi bir Belarus bankasının hisselerinin de Türk bankası tarafından alınabileceğini söyledi. Aleksandr Lukashenko, konuşmasının sonunda, “Türkiye'nin bizim için kesinlikle öncelikle bir ülke olduğunu, işbirliğimizi her zaman sürdürmek istediğimizi söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim - Ömer Çetin