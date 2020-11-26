Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma, deklarasyon ve mutabakat zaptı imzalandı

Beraberindeki heyetle birlikte Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı. Türkiye ile Katar devleti arasında imzalanan 10 anlaşma, deklarasyon ve mutabakat zaptı şöyle:

“İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma” Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk arasında,

“İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesine Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı” Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrımenkul İnşaat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud arasında,

“İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat” Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud arasında,

“Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma” Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Katar Devleti Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jassim bin Saif El Sulaıtı arasında,

“Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı” Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Devlet Bakanı ve Serbest Bölgeler İdaresi Başkanı Ahmed bin Muhammed El Sayed arasında,

“Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon” Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed El Kuwari arasında,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Katar Devleti Enerji İşleri Devlet Bakanı Saad Bin Sherida El Kaabı arasında,

“Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı” Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Katar Devleti Maliye Bakanı Ali Şerif El Emadi arasında,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Bin Jassim El Sani arasında,

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı” Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Bin Jassim El Sani arasında imzalandı.

Derya Yetim

