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Türkiye ile Mısır karşılıklı büyükelçi atadı

Türkiye ile Mısır karşılıklı büyükelçi atadı
Türkiye ile Mısır karşılıklı büyükelçi atadı

Türkiye ile Mısır karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır'ın diplomatik ilişkileri büyükelçi seviyesine çıkardıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" denildi.

Mevlüt İşli

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