Türkiye ilk 11 ayda 37,5 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye ilk 11 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 9 aylık verilerine göre yurt dışı ikametli 5 milyon 217 bin 193 vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı geçtiğimiz ay itibariyle bir önceki yılın 11 aylık dönemine göre yüzde 21,35 artışla 43 milyona yaklaştı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ocak-Kasım 2018 döneminde yüzde 26,22 artışla Rusya Federasyonu ilk sırada, yüzde 25,56 artışla Almanya ikinci sırada, yüzde 36,45 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ile Gürcistan izledi. Rusya Federasyonu'ndan 5 milyon 865 bin 466, Almanya'dan 4 milyon 334 bin 67, İngiltere'den ise 2 milyon 212 bin 40 yabancı ziyaretçi geldi.

Kasım'da artış yüzde 18,97

Türkiye'ye Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 18,97 artışla 1 milyon 966 bin 277 oldu. Bulgaristan, Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 43,46 artış ve 212 bin 482 yabancı ziyaretçi rakamıyla birinci olurken, yüzde 53,96 artış ve 178 bin 421 yabancı ziyaretçi rakamıyla Almanya ikinci, yüzde 71,94 artış ve 140 bin 794 yabancı ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'nu Gürcistan ve İran izledi.

En çok giriş yapılan iller

Türkiye'nin Ocak-Kasım döneminde ağırladığı toplam yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıramasında 12 milyon 355 bin 65 ile Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 ile İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 ile Edirne üçüncü sırada yer aldı. Edirne'yi Muğla ve Artvin illeri izledi.

Kasım ayında ise 1 milyon 14 bin 984 ziyaretçi girişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. Edirne'nin 291 bin 501 ziyaretçi sayısı ile ikinci olduğu sıralamada, Antalya 256 bin 238 ile üçüncü oldu. Antalya'yı Artvin ve Kırklareli izledi.

11,5 bin tesis, 1,5 milyon yatak

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de Aralık ayı itibariyle bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin 554 konaklama tesisi ve 1 milyon 478 bin 958 yatak sayısı bulunuyor. Bakanlık işletme belgeli konaklama tesis sayısı 3 bin 893, yatak sayısı 970 bin 73 adet olup, yatırım belgeli konaklama tesisi 982, yatak sayısı ise 222 bin 247. Türkiye'de 7 bin 661 belediye belgeli konaklama tesisi bulunurken, bu tesislerdeki toplam yatak sayısı ise 508 bin 885.

Pelin Üzek Kılıç

