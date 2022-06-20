Türkiye ilk 5 ayda 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye Ocak-Mayıs 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 367,24 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 334,88 artış ile ikinci, Rusya Federasyonu da yüzde 49,40 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'nu İran ve İngiltere izledi. Öte yandan yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 207,10 artış yaşandı.

Almanya Mayıs ayında da birinci

Türkiye'ye bu yılın mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artışla 3 milyon 824 bin 555 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 420,62 artış ile Almanya birinci sırada yer aldı. İngiltere yüzde 4657,99 artış ile ikinci, Rusya Federasyonu da yüzde 1777,79 artış ile üçüncü oldu. Rusya Federasyonu'nu Bulgaristan ve İran izledi.