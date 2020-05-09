İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye-Irak sınırında teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı

Türkiye-Irak sınırında teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı
Türkiye-Irak sınırında teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı

Şırnak’ta baharın gelişiyle beraber yeşile bürünen dağlarda teröristlerin gizlenmesini önlemek amacıyla dört koldan operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristler nefes alamıyor.

 Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerindeki yayla, mera ve dağlık alanlarda teröristlerin barınma ihtimaline karşı gece gündüz silahlı kuvvetler hava destekli operasyonlara devam ediyor. Beytüşşebap ilçesinde Kato, Marinus, Faraşin ve Hale yaylaları ile Uludere ilçesine bağlı Bestler-Dereler ve Kuzey Irak ile Türkiye sınırları boyunca jandarma komando ve güvenlik korucuları teröristlere nefes aldırmıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bölgede devam eden operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı. Teröristlerin inlerine girilen bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmede, "İnançlıyız, inatçıyız, kararlıyız. Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca bölgede olabileceği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor" denildi.

Serdar Gükçe
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.