Türkiye- İran arasında 8 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle geldiği İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına başladı. Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da İranlı mevkidaşı Reisi ile bir araya geldi. Açıklamalrda bulunan liderler ekonomi ve terörle mücadele alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- "Türkiye ile İran Arasında Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması"

-"Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile İran Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı"

-"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma"

-"Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Spor ve Gençlik Bakanlığı arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Eylem Planı"

-"Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile İran Küçük Sanayi ve Endüstri Parkları Kurumu (ISIPO) arasında 7 Nisan 2015'te imzalanan Mutabakat Zaptının tamamlayıcısı hükmünde Eylem Planı"

-"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile İran İslam Cumhuriyeti Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Ulusal Metroloji Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı"

-"İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu (IRIB) ile TRT Arasında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İran Yatırım, Ekonomik ve Teknik Destek Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı" imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda Türkiye-İran 7'inci Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Reisi, ziyaretlerin her iki ülke için de bir dönüm noktası olacağını söyleyerek, "Şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacaktır. Yaptığımız görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi ve ticaret başta olmak üzere bir çok alanda güçlendirilmesi gerektiği konusunda güçlü bir irade ortaya konuldu" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Reisi, "İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkiler bulundurduğu potansiyellere rağmen istenilen seviyede değil. Bu seviyeyi artırabiliriz. İki ülke arasında en az 30 milyar dolar değerinde bir ticaret hacmini hedef olarak belirledik. Bu belirlediğimiz hedef şu an ki ticari hacmimizi 3 katına çıkartacaktır. İki ülke arasında küçük ve orta ölçekli sanayi bölgeleri kurulması kararlaştırıldı. Bilim ve teknoloji alanlarında İran-Türkiye iş birliğini artırmak aldığımız kararlar arasında oldu. İran'dan Türkiye'ye yönelik 25 yıllık doğal gaz ihracatının yenilenmesine ve gaz ihracatının daha geniş olarak devam etmesine karar verdik" dedi.

"Güvenlik alanında İran-Türkiye iş birliğinin güçlendirilmesi önemli"

Reisi, "Her iki ülkede aktif olarak faaliyet yürüten şirketlerin güçlendirilmesi ve şirketlerin ortak bir şekilde faaliyet yürütmeleri iki ülke arasında yatırımları artıracak ve katkı sağlayacaktır. Güvenlik alanında İran-Türkiye iş birliğinin güçlendirilmesi bir hayli önemli. Güvenlik ve İstihbarat kurumlarının iş birliği her iki ülkenin özellikle sınır güvenliğini güçlendirecektir. Terör ve uyuşturucu ile organize suç örgütleri ile mücadele her iki ülkenin üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Terörizm kendisi için farklı isimler kullanabilir. Hangi isim altında olursa olsun, terör toplumun güvenliğini tehdit etmektedir ve bununla mücadele edilmelidir. Batının terör konusundaki çifte standartın ve terör örgütleri arasında fark gözetmesi kabul edilemez. Bunu reddediyor ve hangi isim ile altında olurda olsun terör örgütleri ile mücadele edilmesini vurguluyoruz" dedi.

Bölgesel konularda iki ülke arasında iş birliğinin heyetler arası görüşmelerde vurgulandığını belirten Reisi, "Her iki ülke Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusunu yineledi. İki büyük ülke olan İran ve Türkiye arasındaki iş birliği hem bölgesel hem de uluslararası alanda faydalı olacak ve istikrarı ve güvenliği tesis edecektir. Yaptığımız müzakere ve görüşmeler sonucunda iki ülke arasında ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi heyetler tarafından vurgulandı" dedi.