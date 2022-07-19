İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başladı

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başladı
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyareti çerçevesinde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7’nci toplantısı Tahran’da başladı.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7’nci toplantısı başladı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları çerçevesinde Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısı başkent Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda başladı.

Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Aynur Sena Çabuk
 

İLGİLİ HABER
Türkiye- İran arasında 8 anlaşma imzalandı Türkiye- İran arasında 8 anlaşma imzalandı
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranda Çağrı Filmi müziği ile karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da 'Çağrı Filmi' müziği ile karşılandı
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.