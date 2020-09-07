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Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı yarın yapılacak

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı yarın yapılacak
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı yarın yapılacak

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 6. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle yarın yapılacak.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, korona virüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantıda İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Mehmet Kalay
 

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