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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Uzunkaya: 'Devlet olarak işverenin ve işletmecilerin yanındayız'

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Uzunkaya: 'Devlet olarak işverenin ve işletmecilerin yanındayız'
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Uzunkaya: 'Devlet olarak işverenin ve işletmecilerin yanındayız'

Kırşehir'de iş adamlarıyla bir araya gelen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Devlet olarak bütün işletme ve iş adamlarının yanındayız. Destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırşehir'de İl İstihdam Kurulu Toplantısında katıldıktan sonra Organize Sanayi Bölgesinde Petlas A.Ş.,'yi ziyaret eden Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, fabrikayı gezerek yönetim kurulu ile bir araya geldi. Petlas A.Ş.,'nin 'Kısa Çalışma' adlı projesi hakkında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'ya bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bilgilendirme sonrası organize sanayi bölgesine geçen ve bölgede bulunan iş adamlarıyla görüşen Uzunkaya, "İş-Kur, teşvikler noktasında desteğini işveren yönünde sürdürecek. Cumhurbaşkanımız himayesinde yürütülen ikincin 100 günlük eylem planı noktasında çalışmalar devam ediyor. Daima desteklerimizi veriyoruz" diye konuştu. 

İş-Kur'un Kırşehir'de yürüttüğü 'Engelli Kendi İşini Kurma Projesi' kapsamında İş -Kur Genel Müdürlüğünden proje desteği alan engelli işverenle görüşen Uzunkaya, iş yerinde çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası Çemaş A.Ş.'ye giden Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, işverenlerle görüşüp destek paketleri hakkında bilgi verip üretim alanlarını ziyaret ederek işçilerle görüştü. 

Kırşehir ziyaretini Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğün de tamamlayan Uzunkaya, çalışan personelle sohbet ederek Kırşehir çalışmaları hakkında brifing aldı.  

Enderhan Öz 

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