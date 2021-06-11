Türkiye - İtalya Canlı Anlatım

TÜRKİYE 0-0 İTALYA

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Devre Arası İlk yarı 0-0 sona erdi.

44 Burak Yılmaz, Chiellini'yle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi.

42' İtalya yine gole çok yaklaştı! Ceza sahası sağ çaprazdan Immobile'nin şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

37' Insıgne'nin ceza sahasının hemen dışından şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

35' Gole yaklaştık! Hızlı gelişen hücumda Sol kanattan ceza sahasına giren Burak'ın çevirdiği topta arka direkte Kenan'a gelen topu kalesini terk eden Donnarumma yumruklarıyla uzaklaştırdı.

33' İtalya etkili geldi. Sol kanattan Insıgne'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Immobile'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

28' İtalya'nın baskısını kıramıyoruz. Barella'nın ceza sahası dışından şutunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

22' Uğurcan harika çıkardı! Sağ kanattan Insıgne'nin kullandığı köşe vuruşunda Chiellini'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu son anda çıkardı.

22' Immobile'nin ceza sahası dışından sert şutunda top savunmadan geri döndü.

17' İtalya gole çok yaklaştı. Locatelli ile verkaça giren Insigne ceza sahası sol çaprazda uygun durumda yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

11' Etkili geldik! Sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz'ın çevirdiği topta İtalya savunması topu uzaklaştırdı.

8' İtalya baskılı başladı. Milli Takım savunmadan çıkmakta zorlanıyor.

3' İtalya etkili geldi. Atılan uzun topta sağ kanattan savunma arkasına sarkan Berardi topu içeriye çevirdi. Topu kontrol eden Immobile'nin dar açıdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Türkiye - İtalya karşılaşması ilk 11'ler belli oldu!

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, İnsigne