Türkiye İzlanda Canlı Anlatım

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

36' İzlanda'da hakeme itiraz eden Traustason sarı kart gördü

Sarı Kart - Arnór Ingvi Traustason

28'Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta savunma topu ön direkte karşılamayı başardı.

24' İzlanda'da Finnbogason sakatlanıp kenara geldi, Arnor Sigurdsson oyunda Alfred Finnbogason - Arnór Sigurdsson

13' Sigurdsson'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Bjarnason arka direkte Mahmut Tekdemir'e faul yaptı.

9' Avantaja bırakılan pozisyonda rakibine faul yapan Ozan Tufan sarı kart gördü.

Sarı Kart - Ozan Tufan

1' Maç başladı! Başarılar Milli Takım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tribünden takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda kritik önem taşıyan İzlanda maçında millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Türkiye-İzlanda mücadelesinde tribündeki yerini alarak millilere destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de eşlik etti.

Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı

İzlanda hazırlıkları sırasında salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, mücadeleyi tribünden takip etti.

A Milli Takım'ın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cenk Tosun da tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti. İzlanda maçı için Riva'dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden takip etti.

İzlanda'dan 5 gazeteci geldi

Türkiye ile İzlanda arasında oynanan mücadele için İzlanda'dan 5 gazeteci geldi. İzlandalı gazetecilerin yanı sıra İsrail'den 1 ve İngiltere'den de 1 basın mensubu maçta görev yaptı.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı konuk ederken, bu mücadeleyi takip etmek üzere İzlanda'dan 5 gazeteci Türkiye'ye geldi. Bu basın mensuplarından 2'si özel televizyonda çalışırken, 1'i de özel bir gazetede görev yapıyor. İzlanda devlet televizyonundan 1 kameraman ve 1 de foto muhabiri karşılaşmayı takip eden basın mensupları arasında yer aldı. 5 İzlandalı gazetecinin yanı sıra İsrail'den 1 ve İngiltere'den de 1 basın mensubu karşılaşmaya akredite yaptırdı.