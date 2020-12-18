Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan'da hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, 2021 Olimpiyat Oyunları öncesindeki hazırlıklarını Kazakistan'ın Nursultan şehrinde gerçekleştiriyor. Sporcular, 2021 Olimpiyat Oyunları öncesi Kazakistan Kadın Boks Milli Takımı ile birlikte hazırlık yapıyor.

Milli takım antrenörü Cahit Süme'nin açıklamasına göre bu programın amacı Kazakistanlı boksörlerle gerçekleştirilecek antrenmanlarda eksiklikleri tamamlamak. Milli takımda yer alan kadın boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Aycan Güldağı, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir günde iki kere antrenman yapıldığını söylerken, 2021 yılın Temmuz ve Ağustos aylarında Olimpiyat Oyunları'nda Türk Kadın Milli Takımı olarak iyi bir çıkış yapmak istediklerini belirtti.

Svetlana Kuzhakulova