'Türkiye Kart' uygulamasına 65 yaş üstü vatandaşlardan tam destek

65 yaş üstü vatandaşların yüzlerini güldürecek 'Türkiye Kart' uygulaması çalışmalarında artık son aşamaya gelindi. Yeni uygulamayla birlikte bulundukları ilde ücretsiz ulaşımdan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlar, artık aynı kartı 81 ilde de kullanabilecek. ‘Türkiye Kart' ismi verilen ortak kart ile yaşlı vatandaşlar, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yeni bir kart satın alma çilesinden de kurtulacak.

“Farklı bir şehre gittiğimizde belediye gişelerinin önünde bekliyoruz”

67 yaşındaki Reyhan Çekin, kararın olumlu ve iyi olacağına inandığını dile getirdi. Farklı şehre gittiğinde belediye gişelerinin önünde beklemek zorunda kaldığını söyleyen Çekin, “Bilet arıyoruz ve binemiyoruz. O da olmazsa özel taksilere binmek zorunda kalıyoruz. Bir an önce bu uygulamanın başlatılmasını bekliyoruz. Ben şehir dışına çok fazla çıkıyorum. Şehir dışında torunuma bakmam gerekiyor. İstanbul'a gittiğim zaman trenden indiğimde özel taksilere biniyorum. Özel taksiler, trene bindiğim paradan daha büyük bir mali yükümlülük oluşturuyor. Uygulama başlarsa çok rahat ederiz. Mesela budan sonra Pendik'te trenden indiğimde 2-3 otobüs dahi olsa rahatça evime ulaşabilirim” dedi.

Güvenç Açaroğlu - Hüseyin Samet Öksüz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.