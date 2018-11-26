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Türkiye-Katar arasında iki protokol imzalandı

Türkiye-Katar arasında iki protokol imzalandı
Türkiye-Katar arasında iki protokol imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'nin katılımı ile yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'nda "Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile "Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı. Erdoğan, "Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında "Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile "Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Diplomatik ilişkilerimizin 45. yıl dönümünü kutladığımız böyle bir dönemde işbirliğimizin ulaştığı seviye ile gurur duyuyoruz. Size özellikle heyetimi takdim etmek istiyorum. Gerçek dost zor zamanda belli olur diye bizde bir söz var. Ülkelerimiz de zor dönemlerde birbirlerini dayanışma ve işbirliği içinde bugüne kadar hareket etmişlerdir. Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir. Türk milleti Katarlı kardeşlerini hedef alan abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Katar da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında uluslararası alanda ülkemize en güçlü desteği veren ülkeler arasında yer almıştır. Son aylarda ekonomimizi hedef alan spekülatif girişimler karşısında da yanımızda durmuştur. Bu vesileyle vefalı dostumuz Katar'a gösterdiği güçlü destek ve dayanışma için bir kez daha şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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