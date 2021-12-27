Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı'ndan Gaziantep'teki pitbull saldırısına suç duyurusu

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin site içerisinde pitbull saldırısına uğramasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, köpeklerin 7 ay önce satın alındığı ve site yöneticisinin de köpeklerin sitede barınmalarına göz yumduğu iddia edildi. Dilekçede, köpeklerin sahibinin ve tüm ilgililerin cezalandırılması talep edildi. Başkan Sandalcı, savcılığa suç duyurusu dilekçesi sunmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

“Planda ‘siteye hayvan giremez' tabelası var ama pitbullun sattırılmasına göz yumuyorsunuz”

Başkan Sandalcı açıklamasında, “Gaziantep ilimizde Asiye kızımızın maruz kaldığı, 4 yaşındaki yavrumuzun maruz kaldığı pitbull köpeklerinin saldırısıyla ilgili şu anda aldığımız bilgiye göre doku nakli bekleniyor. Böyle bir faciayla karşı karşıyayız. Yapmış olduğumuz araştırmalarda site yöneticilerinin görevlerini yapmadığıyla alakalı spekülasyonlar çalkalanıyor. Biz bu durumun karşısındayız. Site yöneticisinin görevi sadece aidat toplamak, topladığı aidatlarla birlikte sitedeki personelleri organize etmek değildir. Dolayısıyla görev ve yetkileri son derece önemlidir. Gaziantep ilimizde bize gelen bilgi ve yapmış olduğumuz araştırmalarda site girişinde ‘hayvan giremez, köpek giremez' tabelaları var. Sonra bugün site yöneticisiyle yapmış olduğum telefon görüşmesinde, ‘sizin yönetim planınızda site hayvan barındıramaz diye bir ibare var mı' dedim. Bana ‘evet, var' dedi. Bu da site yöneticisi olarak bir suç teşkil etmektedir. Yani yönetim planında ‘siteye hayvan giremez' tabelası var ama siz 7 aydır sitede bırakın hayvanı, pitbull köpeğinin kat malikine sattırılmasına göz yumuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Sitelerde zarar göstermeyecek evcil hayvanları, köpekleri besleyebiliriz”

Asiye'nin babasının istifa ettiğini söyleyen başkan Sandalcı, “Site görevlisi olarak, kapıcı olarak çalışan Hüseyin Ateş beyin istifa ettiği dilekçesi tarafıma iletilmiştir. Bugün bu konuya özellikle, Asiye kızımızın maruz kaldığı bu duruma tarafsız kalamadık ve biz sektörümüz, tesis yönetim şirketleri adına dernek üyelerimiz adına bugün burada İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduk. Bununla birlikte site yöneticisinin bünyesinde çalışan site müdürü ve kat malikleri hakkında, bu köpekleri kat maliklerine satan iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda Tesis Yöneticileri Komisyonu'nun kurulmasıyla alakalı talebimiz, isteğimiz şu süreçte de devam etmektedir. Sitelerde zarar göstermeyecek evcil hayvanları, köpekleri besleyebiliriz. Şayet yönetim planında böyle bir karar alınmışsa ve Kat Malikleri Kurumu'nda böyle bir karar alınmışsa ortak kullanım alanı haricinde bina ve site sakinleri evlerinde bu köpekleri besleyebilir fakat buna kriter getirilmiştir” diye konuştu.

“Hayvanlara bakış açımız son derece şeffaf ve kabullenebilir ölçüdedir”

Sözlerinin devamında başkan Sandalcı, “Pitbull cinsi, insan sağlığını tehlikeye atacak, ölümcül sonuçlar doğurabilecek hayvanları sitelerde ve kamuya açık toplu yaşam alanlarında beslemeniz bize göre uygun değildir. Bununla ilgili cezalar uygulanmaktadır. Şunu da söylemek gerekir ki özellikle bu sitedeki yönetici, böyle bir şikayet aldıysa bununla birlikte gerekli mercilere şikayette bulunmuş mu? Bununla ilgili elinde bir belge var mı? Bunların da takibi yapılması gerekmektedir. Hayvan haklarını da göreve davet ediyoruz. Biz site yöneticileri olarak, tesis yönetim şirketleri olarak hayvanlara bakış açımız son derece şeffaf ve kabullenebilir ölçüdedir” şeklinde konuştu.

İrem Demir - Sema Demir