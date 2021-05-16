Türkiye Kupası Finali öncesi Sivasspor ve Antalyaspor'dan sert açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor finali öncesinde DG Sivasspor'un dün gece yaptığı açıklamaya Antalyaspor'dan sert cevap geldi. 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'a kutlama mesajı yayımlayan Sivasspor, "Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var" ifadelerine yer vermişti.

Antalyaspor: "Hepinizi yenmemiz gerekiyor"

Bu mesaj sonrası Antalyaspor, "Yenmemiz gereken çok şey var" sloganıyla final öncesi bir mesaj yayınlayarak, "Bilindiği üzere 21 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Rakibimiz Beşiktaş. Futbolda bu kez 3 değil, 2 ihtimalli bir maç oynanacak. Bizler, her ihtimali olgunlukla karşılayacak tertemiz bir camianın bireyleriyiz. Elbette biliyoruz ki kupayı rakibimizin kazanmasını en az Beşiktaş kadar isteyen başka kulüpler de var. Kiminin hesabı Avrupa'ya gitmek, kiminin hesabı Konfederasyon Kupası yerine Avrupa Ligi'ne gitmek, kiminin hesabı sezonu 15 gün geç açabilmek. Hepsini anlayışla karşılıyoruz ama bir Anadolu takımının bir başka Anadolu takımının kupayı kazanmamasını istiyor olmasına söyleyecek bir şey de bulamıyoruz. Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır. Dik duruşların kupadan daha önemli olduğunu bilen bir camia olarak anlaşılan o ki görevimiz sadece kupayı almak değil, duruş dersi de vermek olacak. Biz bu sezon 'Yenmemiz gereken çok şey var' sloganımızı stadımıza dev bir pankart olarak asmış bir kulübüz. Ne demek istediğimizi şimdi sanıyoruz ki tüm Türkiye anlamıştır. Biz artık daha iyi biliyoruz ki 18 Mayıs Salı günü sadece sahadaki rakibimizi değil, hepinizi yenmemiz gerekiyor" görüşlerine yer verildi

Sivasspor: "Antalyaspor dik duruşumuzu çabuk unuttu!"

DG Sivasspor Kulübü, Antalyaspor'un Sivasspor ile ilgili yaptığı açıklamasına sert dille yanıt verdi. Kırmızı-beyazlı camia, kimsenin kendilerine dik duruş dersi vermenin haddi olmadığını belirterek, yayımladıkları mesajda "18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele öncesi dün akşam bir açıklamamız olmuştur. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu karşılaşmanın centilmence geçmesini ve hak edenin kupayı kazanmasını dileyeceğimiz bir karşılaşma olmasını istememiz gerektiğinin farkındayız. Antalyaspor'un küçük bir latifeyi motivasyon malzemesi olarak kullanmasını anlıyoruz ve Antalyaspor camiasını incittiysek özür diliyoruz. Ancak bize dik duruş dersi vermenin kimsenin haddi olmadığını da belirtmek isteriz. Geçtiğimiz yıllarda ligin son haftasında oynadığımız karşılaşmada aldığımız galibiyet ile rakibimizin küme düşmesine sebep olarak ligde kalmasını sağladığımız Antalyaspor'un dik duruşumuzu çabuk unutmuş olması da bizi üzmüş ve yaralamıştır. Futbol bir rekabet oyunudur. Bizler sahada rakip, saha dışında dost olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kupa finalinde senaryolar

Salı günü oynanacak olan Türkiye Kupası Finali'ni Antalyaspor'un kazanması durumunda Sivasspor, Avrupa Kupaları'na katılım hakkı alamayacak ve Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi'ne, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'ne gidecek.

Kupayı Beşiktaş'ın kazanması halindeise Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne, Trabzonspor ve Sivasspor UEFA Konferans Ligi'ne gitme hakkı kazanacak.