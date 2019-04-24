Türkiye Kupası yarı final rövanşlarının VAR hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam ve yarın oynanacak olan yarı final mücadeleleri sonrası final biletlerinin sahipleri belli olacak. İlk maçı İstanbul deplasmanında 1-0 kazanan Akhisarspor, bu akşam sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. 20.00'de başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Cüneyt Çakır olacak. AVAR'da ise Bahattin Duran görev yapacak.

Galatasaray ise golsüz eşitlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak olan mücadelede Alper Ulusoy orta hakem olacak. Rövanşın VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen olarak belirlendi. AVAR'da da Ali Şanslan görev alacak.