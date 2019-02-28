Türkiye Kupası'nda Akhisarspor yarı finale yükseldi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Trezeguet'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Koita'nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Milan Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Josue'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Zeki Yavru sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Zeki'nin pasında sol tarafta topu alan Barbosa, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

37. dakikada sağ kanatta bulunan Veysel'in ara pasında Trezeguet ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Trezeguet'in son çizgiye inerek verdiği pasta içeride boşta olan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada İlhan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

74. dakikada sağ kanattan İlhan'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Koita'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Lukas meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

78. dakikada Josue'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden topu kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

84. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ tarafında top alan Serginho'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest (Perica dk. 81 ?), Pavelka, Hajradinovic (İlhan dk. 67), Khalili (Sadiku dk. 74), Trezeguet, Koita

Yedekler: Eray, Scuffet, Veigneau, Özgür, Hasan, Uğurcan, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Akhisarspor: Milan Lukac, Zeki (Caner dk. 82 ?), Musa, Cocalic, Kadir, Rotman, Serginho, Regattin (Onur dk. 59), Josue, Barbosa, Cikalleshi (Manu dk. 67)

Yedekler: Halil, Gökmen, Bilal, Aykut, Sissoko, Göksu, Bokila

Teknik Sorumlu: Cem Kavçak

Goller: Koita (dk. 37) (Kasımpaşa), Barbosa (dk. 18), Serginho (dk. 84) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Manu (Maç bitimi)

Sarı kartlar: Koita, Veysel, Pavelka, Ben Youssef, Karim Hafez (Kasımpasşa), Kadir, Josue, Musa (Akhisarspor)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

