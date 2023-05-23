Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı yarın oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesi ile başlayacak. Son olarak 2013'te kupayı kazanan Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, Türkiye Kupası finaline yükselecek.

Diğer yarı final müsabakasında ise 25 Mayıs Perşembe günü Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Eryaman Stadı'nda oynanacak. Medipol Başakşehir, galibiyet ve beraberlik durumunda finale çıkacak. Karşılaşmanın 1-0 Ankaragücü lehine bitmesi halinde uzatmalar oynanacak. Ankaragücü, 2 farklı galibiyet alırsa finale adını yazdıran taraf olacak.

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