Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

4 Mayıs Perşembe

20.30 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

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