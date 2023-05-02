Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
4 Mayıs Perşembe
20.30 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
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