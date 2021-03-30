Türkiye Letonya Maç Anlatımı

TÜRKİYE 2-1 LETONYA
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı.
2' GOOOOOOOLLLLLLLL! Hakan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kenan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Kenan Karaman
10' Gole yaklaştık! Hakan'ın pasıyla savunmadan seken topu ceza sahası sol çaprazda topu önünde bulan Yusuf'un şutunda top kalecide kaldı.
21' Direkten dışarı! Hızlı gelişen hücumda Hakan'ın pasıyla kale önü sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan'ın vuruşunda top uzak kale direğine çarpıp dışarı çıktı.
27' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Oss, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem pozisyonda önce Oss'un Ozan'a faul yaptığını belirterek golü vermedi.
33' Sağ kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ceza sahası dışında Hakan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol - Hakan Calhanoglu
35' Hızlı gelişen hücumda Jurkovskis'in ortasında arka direkte Savalnikes, topu ağlara gönderdi.Gol - Roberts Savalnieks
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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Mert, Ozan, Caner, Yusuf Yazıcı, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Letonya: Ozols, Fjodorovs, Cernomordijs, Tarasovs, Jurkovskis, Zjuzins, Tobers, Kamess, Ikaunieks, Ciganika, Uldrikis