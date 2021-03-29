İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye - Letonya maçı seyircisiz!

Türkiye - Letonya maçı seyircisiz!
Türkiye - Letonya maçı seyircisiz!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yarın Letonya'yla oynayacağı maça seyirci alınmasının uygun bulunmadığını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır" denildi.

İLGİLİ HABER
Şenol Güneş: Olağanüstü koşullar sebebiyle 8 oyuncu aramızdan ayrılıyor Şenol Güneş: 'Olağanüstü koşullar sebebiyle 8 oyuncu aramızdan ayrılıyor'

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.