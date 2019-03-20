Türkiye liglerine yerel seçim ayarı

2. ve 3. Lig'de 28. hafta maçları 23-24 Mart tarihleri arasında oynanacak ve daha sonra bir haftalık ara verilecek. 30-31 Mart tarihleri arasında oynanması gereken 29. hafta maçları 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Süper Lig ve 1. Lig'de ise maçlara 7 Nisan'a kadar ara verildi.

Diyarbakır takımlarının programı

28. hafta maçlarında Amed Sportif Faaliyetler, 23 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da İstanbul'da Eyüpspor'la karşılaşacak. Amedspor'un 3 Nisan Çarşamba günkü rakibi ise saat 14.30'da Yeni Diyarbakır Stadı'nda Ankara Demirspor olacak. Diyarbekirspor ise 28. hafta karşılaşmasında 24 Mart Pazar günü Yeni Diyarbakır Stadı'nda saat 14.30'da Bayburt Özel İdarespor'la ve 29. hafta mücadelesinde de 3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da deplasmanda Yeni Çorumspor'la karşı karşıya gelecek.

Mehmet Çakan



