Türkiye Macaristan Canlı İzle| Türkiye Macaristan Canlı Skor Maç Kaç Kaç

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında 3 puan peşinde olacak. Karşılaşma 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını ise Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

A Milli Takımımızın 11'i:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan ilk 11'i

Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

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Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor"

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, futbolcu Filip Holender ile maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi. Rossi, zorlu rakiplerle maç yapacaklarını ifade ederek, “Bu ilk Uluslar Ligi maçımız olacak. Üçüncü seviyeden ikinci seviyeye çıktık. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Çok zorlu bir grubuna geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbıstan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimizle maçlar oynayacağız. Bugün ilk maçımızı oynayacağız. Hepimiz biliyoruz ki rakibimiz Türkiye'de üst liglerde yüksek seviyede yıldız oyunculara sahip" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu"

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Umut Meraş ile maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, maçta genç oyunculara görev vereceğini ifade ederek, "Bazı genç arkadaşlara görev vereceğim. Yeni gelen arkadaşları oynatacağım. Kısa süre içinde eldeki oyuncuların durumlarını değerlendirerek, geçmiş oyuncularımızla birlikte oynatmayı deneyeceğiz. Maçı kazanmak istiyoruz ama oyuncularımızı da görmek istiyoruz. 20 yıl önce Moldova maçıyla başlamıştım. 20 yıl sonra yine buradayız. 20 yaşında olan arkadaşlarımız da var. Son kararımızı bugün vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Macar kadrosunda iyi oyuncular var"

'Macaristan'da eksikler var. Türkiye'de de eksik oyuncu var mı?' şeklinde yöneltilen soruya Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:

"Milli Takım'da eksiklik var diye görmüyorum. Macaristan'da 10 eksik varmış. Bizim de alamadıklarımız oldu. Evrakları yetişmeyenler oldu. Bizim de yeni oynatacağımız oyuncular olacak. Bizim lig başlamadı. Macar ligi başladı. 3 haftayı geçtiler. Ellerinde iyi oyuncular var. Ferencvaros'tan oyuncular var. Celtic'i elediler. Macar kadrosunda iyi oyuncular var. Maça çıktığımızda form durumları ne olacak bunları göreceğiz. Olmayan oyuncuları eksik olarak görmemek lazım. Biz maçı kazanmak istiyoruz. Macaristan'ın geçmişine bakınca bir futbol ekolü. Finaller, yarı finaller oynadılar. 9 kez Dünya Kupasına katıldılar. 6 keza Avrupa şampiyonasına katıldılar. Son yıllarda değişikliklere uğradılar. Bizimle oynadıkları 14 maçta 8 galibiyet 4 mağlubiyet aldılar. Genele bakarsak bizden üstünler. Her şey geride kaldı tabii ki. Biz de kendimize güveniyoruz. Dikkatli olmamız gereken bir rakip. İyi bir rakibe karşı oynayacağız."

"Hakan'ın marka değeri büyük"

Deneyimli teknik direktör, Hakan Çalhanoğlu'nun yükselen performansı ile ilgili sorulan soruya ise, "Hakan marka değeri büyük olan Milan'da oynuyor. Yetenekleri belli. Bizim için önemli bir oyuncu. Kaptanlarımızdan da bir tanesi. Tecrübesi ve oyunuyla takıma katkı yapıyor. Bizim bütün oyuncularımız değerli ve önemli. Hepsi bütünün parçası. Her parça görevini yaptığında bütün iyi hareket ediyor. Hakan oynadığı zaman da oynamadığı zaman da görevini iyi yapan bir arkadaşımız. Pandemi sonrası kendini daha iyi buldu. Mevki olarak hücuma dönük orta sahada daha iyi oluyor. Zaman zaman sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Topu iyi kullanan, iyi vurabilen. Gol atan, attıran bir oyuncu. Hakan'a da bütün oyunculara da başarılar diliyorum" yanıtını verdi.