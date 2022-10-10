Türkiye Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri fikstürü belli oldu

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek Türkiye A Milli Takımı'nın fikstürü belli oldu. Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Türkiye, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak. Milli takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maç programı şu şekilde:

25.03.2023 Ermenistan-Türkiye

28.03.2023 Türkiye-Hırvatistan

16.06.2023 Letonya-Türkiye

19.06.2023 Türkiye-Galler

08.09.2023 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 Türkiye-Letonya

21.11.2023 Galler-Türkiye

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