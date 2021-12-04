Türkiye milyon dolarlık lüks düğünlerin merkezi oluyor

Düğünlerini Türkiye'de yapan yabancıların sayısı her geçen yıl artıyor. Milyon dolarları bulan bütçeleriyle 'yabancı düğünleri'nin önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisine önemli girdi sağlaması beklenirken; Rusya, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeden yeni çiftlerin düğün rotası 2022 yılında Türkiye olacağı belirtiliyor.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 2022 yılı düğün trendlerinin sergilendiği 'Wedding Dream Art'ta evlilik sektörünün profesyonelleri İstanbul'da bir araya geldi. Yeni çiftlerin, teknoloji ve sanatla buluşturulduğu etkinlikte özel tasarımlı masalar sergilendi. İç mimar Heval Zengoğlu'nun tasarladığı özel masalar Mapping Show'larla desteklendi. Ayrıca, özel süslemeler ve dans şovları da düğünlere renk katıyor. Dünyanın önemli destinasyonlarından biri olan İstanbul'un, 2022 yılında lüks düğünlere ev sahipliği yapması bekleniyor. Rusya, Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran ve Orta Doğu ülkelerinden gelen acentelerin de katılım sağladığı serginin, İstanbul'un 2022 yılında dünyanın en çok tercih edilen düğün destinasyonlarından biri olması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Her yıl ortalama 600 bin düğünün olduğu ve 1,2 milyon kişinin evlendiği Türkiye'de düğün sektörü yıllık yaklaşık 100 milyar TL'lik ekonomi oluşturuyor. Düğün sektörü; mekan işletmecisinden gelinlikçisine, pastacısından çiçekçisine kadar yaklaşık 30 iş kolu ile direkt iş birliği halinde yer alıyor. Ayrıca; beyaz eşya, kuyumcu, mobilya, tekstil ve inşaat sektörleri de dolaylı olarak dahil edildiğinde Türkiye ekonomisinden önemli bir hacme ulaşıyor.

Özellikle İstanbul Boğazı hattı, lüks otellerde ve yalılarda düğün yapmak isteyenlerin en tercih ettiği lokasyonlardan birisi olarak görülüyor. Pandemide yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle büyük bir durgunluğa bürünen yabancı düğünleri, 2022 yılında aradaki açığı kapatmanın sinyallerini veriyor. Rusya, Hindistan, Afganistan, İran, Orta Doğu ülkeleri ve Pakistan gibi birçok ülkeden yeni çiftlerin 2022 rotası Türkiye oldu. Rezervasyonu yapılan onlarca düğün için çalışmalara başlandı. Düğün organizasyonlarını daha önce Amerika, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde yapan yabancılar acenteler de, artık ilk rotalarını İstanbul'a çeviriyor.

Tercihler arasında ilk sırada yer alan İstanbul, Las Vegas'tan sonra dünya üzerinden en çok tercih edilen ikinci düğün destinasyonu olduğu belirtiliyor. Özel tasarımlı ve teknoloji ağırlıklı talepler, Türk tasarımcıların başarılı çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Kalabalık davetli topluluklarıyla yapılan ortalama 5 gün konaklamalı düğün organizasyonları turizm için önemli bir kanal oluşturuyor. Her düğün için ortalama 300 yabancı misafir gelirken, bu misafirlerin harcamaları da Türkiye'ye ciddi bir turizm geliri sağlıyor. Konaklama, alışveriş, yeme-içme ve diğer giderleriyle yabancı düğün pastası, ciddi oranda büyüyor. Çok farklı bütçelerle planlanan düğünlerin çoğunun maliyeti milyonlarca doları bulabiliyor.

Düğün sergisi 'Wedding Dream Art'ta açıklamalarda bulunan iç mimar Heval Zengoğlu, 2022 yılında daha çok teknolojiyi gösteren düğünleri yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Sektör olarak bunun adımlarını attık. Klasik düğünlerin aksine gelin ve damatların hikayelerini teknolojiye uyarlayarak lüks düğünler yapmayı hedefliyoruz. Teknoloji odaklı ürünler fark oluşturacak. Türkiye'de ilk defa böyle bir sergi yapıyoruz. Bu sergide 2022 düğün trendlerini göstermek ve her masanın bir hikayesini anlatmak istedik. Düğün sektöründe 2022 yılı teknoloji odaklı olacak. İstanbul çok sevilen bir şehir. Boğaz hattının mükemmel yapıları turistleri çok etkiliyor" dedi.

"Bu sene Türkiye'yi milyon dolarlık düğünler bekliyor"

Pandemi döneminde yabancı düğünlerinin yapılmadığını söyleyen Zengoğlu, "2022 yılında çok fazla talebin olacağını düşünüyorum. Hindistan, Lübnan, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerin yabancı düğünleri Türkiye'de yapılacak. Özellikle İstanbul, Antalya ve Bodrum'da böyle düğünlere talep var. Önceki senelere göre 2022 yılında daha çok yabancı düğünleri yapılacak. Buna sadece düğün olarak da bakmamak gerekiyor. Yabancı düğünlerinin dolaylı yoldan birçok sektörü etkilediğini söyleyebiliriz. Düğün sebebiyle konaklamaya gelen turistler de çok önemli bir girdi sağlıyorlar. Düğün sektörü aslında ekonomiye ciddi yarar sağlayan bir sektör. Bu sene en çok Afganistan, Pakistan, Lübnan ve Hindistan'dan talepler geldi. 1 milyon dolara da düğün yapılıyor, bütçe yapılacak düğüne göre artabiliyor. Bu işin pek sonunun olduğunu düşünmüyorum. Bu sergiyi yapmamızın amaçlarından bir tanesi de bu işin sonunun olmamasıdır. Bu sene Türkiye'yi milyon dolarlık düğünler bekliyor" ifadelerini kullandı.

İki gün süren etkinlik; özel masa tasarımları, Mapping Show'ları ve dans gösterileriyle 2022 düğün trendlerini sergiledi.

Muhammed Fırat Aksoy - İsmail Coşkun