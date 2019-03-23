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Türkiye, Mozambik için harekete geçti

Türkiye, Mozambik için harekete geçti
Türkiye, Mozambik için harekete geçti

Afrika’nın güneydoğusunu vuran tropik kasırga sonrasında Türkiye, afetzedeleri kurtarmak ve tedavi etmek için harekete geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yayımladığı yazılı açıklamada, aralarında AFAD'dan 23 arama kurtarma uzmanının bulunduğu 51 kişilik Türk ekibinin, uçakla Ankara'dan Mozambik'e gideceğini duyurdu. Türkiye, arama kurtarma, sağlık ve insani yardım amacıyla 51 kişilik Türk ekibini, AFAD koordinasyonunda Güneydoğu Afrika'da en az 437 kişinin ölümüne neden olan Idai Tropik Kasırgası'nın en fazla etkilediği ülke olan Mozambik'e göndermek için çalışmalara başladı. AFAD Arama Kurtarma Ekibinden 23 kişinin de içinde yer aldığı Türk ekibi, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan yola çıkacak. 

Suda Arama Kurtarma ve Sağlık Ekipmanları da uçakta bulunacak 

Türk ekibi, AFAD'dan 23, Sağlık Bakanlığı UMKE'den 6, Türk Kızılayından 2 ve AKUT'tan 20 olmak üzere 51 kişiden oluşan ekip, tamamen sular altında kalan bölgelerde arama kurtarma yapabilmek için ‘suda arama kurtarma ekipmanlarını' yanında götürecek. AFAD ekibi, bölgede 8 Arama Kurtarma Botu, 2 takım dalış ekipmanı ve 8x8 Amfibik Arama Kurtarma Aracı'na ek olarak Orta Tonaj Arama Kurtarma Aracı ile bölgede görev yapacak. Mozambik'e gidecek olan Genelkurmay Başkanlığına ait A 400 Tipi uçakta, 51 kişilik ekibin yanı sıra sağlık malzemeleri de yer alacak.

Türkiye'den gidecek AFAD koordinasyonundaki ekibi taşıyan uçağın, Mozambik'in Beira şehrine inmesi ön görülüyor. Kurtarma ve tedavi ekipmanları yüklendikten sonra yer kalması durumunda AFAD ile Türk Kızılayının çadırları ve hijyen setleri de uçağa yerleştirilecek.

Muhammet Mücahit Dereli

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