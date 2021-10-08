Türkiye, Norveç'i elinden kaçırdı

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Cengiz Ünder, ceza sahası dışı sol tarafında topu uzaklaştırmak isteyen Hanche-Olsen'e yaptığı baskı sonucu meşin yuvarlağın sahibi oldu. Cengiz, ceza alanında girdikten sonra Stefan Strandberg'den de kurtardığı topu altıpasta müsait pozisyonda bekleyen Kerem'e aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Elyounoussi'nin ceza alanına girip çapraz pozisyondan yaptığı plase vuruş kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23. dakikada duvar paslarıyla gelişen Norveç atağında ceza sahasında Berat'ın ters vuruşu kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın da parmaklarının ucuyla yaptığı müdahale sonrası sol kale direğinden oyun alanına geri döndü.

36. dakikada Caner Erkin'in pasıyla sol kanatta meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına girip son çizgiye indikten sonra çektiği sert şut kaleye paralel şekilde giderek auta çıktı.

41. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Hauge'nin ceza alanına yaptığı ortada Nache-Olsen'in penaltı noktasının gerisinden arka direğe kafayla indirdiği top Thorstvedt'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleci Uğurcan ile birebirde kalarak yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1

Maçdan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Hakan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz ceza alanında topun sahibi oldu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan dönerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

81. dakikada Hakan'ın kafayla ceza sahası dışı sol çapraza bıraktığı topu alan Kerem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ödegaard'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz (Kaan Ayhan dk. 70), Caner Erkin, Berat Özdemir (Taylan Antalyalı dk. 70), Ozan Tufan (Berkan Kutlu dk. 58), Cengiz Ünder (Yusuf Yazıcı dk. 70), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Kenan Karaman dk. 84 ?), Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mert Müldür, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Norveç: Örjan Nyland, Marcus Pedersen, Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Martin Ödegaard, Patrick Berg (Fredrik Aursnes dk. 75), Morten Thorsby, Jens Hauge (Mats Möller Daehli dk. 75), Mohamed Elyounoussi, Kristian Thorstvedt (Veton Berisha dk. 75)

Yedekler: Viljar Myhra, Sten Grytebust, Ruben Gabrielsen, Julian Ryerson, Fredrik Bjorkan, Iver Fossum, Stian Gregersen, Ohi Anthony Omoijuanfo, Dennis Johnsen

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 6) (Türkiye), Kristian Thorstvedt (dk. 41) (Norveç)

Sarı kartlar: Berat Özdemir, Yusuf Yazıcı, Kaan Ayhan (Türkiye), Morten Thorsby, Hanche-Olsen (Norveç)

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu



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