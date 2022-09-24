Türkiye o çocuk için seferber oldu

24 Eylül 2022 tarihinde saat 11.05'te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 km) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine harekete geçen T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal ederek 7 çocuk, 15 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Düzensiz göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda 5.5 yaşlarında sarı montlu bir çocuğun daha kayıp olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 dron gönderilerek küçük çocuk tüm bölge taranarak aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine hava karardıktan sonrada botlarla devam edileceği bildirildi.

İpek Yavaş



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