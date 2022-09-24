İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye o çocuk için seferber oldu

Türkiye o çocuk için seferber oldu
Türkiye o çocuk için seferber oldu

Yunan Sahil Güvenliğinin Midilli adası açıklarında mülteci botunu patlatıp Türk karasularına sürüklemesiyle 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine neden olduğu olayda kayıp olarak aranan 1 göçmenin 5.5. yaşlarında sarı montlu bir çocuk olduğu, Türk Sahil Güvenlik botları ve helikopterleri tarafından tüm bölgede arandığı belirtildi.

24 Eylül 2022 tarihinde saat 11.05'te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 km) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine harekete geçen T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal ederek 7 çocuk, 15 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Düzensiz göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda 5.5 yaşlarında sarı montlu bir çocuğun daha kayıp olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 dron gönderilerek küçük çocuk tüm bölge taranarak aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine hava karardıktan sonrada botlarla devam edileceği bildirildi.

İpek Yavaş
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.