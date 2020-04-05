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Türkiye onları alkışlamıştı, onlar da mesai arkadaşlarını alkışladılar

Türkiye onları alkışlamıştı, onlar da mesai arkadaşlarını alkışladılar
Türkiye onları alkışlamıştı, onlar da mesai arkadaşlarını alkışladılar

Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren sağlık çalışanları, mesai arkadaşları olan temizlik görevlilerini ve güvenlik görevlilerini unutmadılar.

Türkiye onları alkışlamıştı, onlar da mesai arkadaşlarını alkışladılar - Tıkla İzle

Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren Sivas Numune Hastanesi Acil servisinde görevli doktor ve hemşireler, birlikte görev yaptıkları temizlik görevlileri ve güvenlik görevlilerine küçük bir sürpriz hazırladı. Sağlık çalışanları, acil serviste görevli güvenlik ve temizlik görevlilerine tatlı ikram edip onları alkışladı. Güvenlik ve temizlik görevlileri ise yapılan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Sağlık çalışanları, korona virüsün ortaya çıkmasından itibaren kendileriyle birlikte yoğun mesai harcayan temizlik ve güvenlik görevlilerine teşekkürlerini dile getirdi.

Veysel Korkmaz
 

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