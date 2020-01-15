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Türkiye onu konuşmuştu! Üzücü haber...

Türkiye onu konuşmuştu! Üzücü haber...
Türkiye onu konuşmuştu! Üzücü haber...

Babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamaya başlayan ve önceki gün sosyal medyada paylaşılan videosuyla herkesin yüreğini burkan Hasan M. madde bağımlılığıyla mücadele ediyor.

Videoda “1,5 senedir dışarıda yaşıyorum. Param genelde olmuyor fakat olursa otelde kalıyorum. Allah'a çok şükür haftada bir param oluyor onunla da otelde kalıyorum” diyen Hasan'a Ankara Valiliğinin sahip çıkmasının ardından tedavisi için de adım atıldı. Vali Vasip Şahin'in “Kendisiyle yakından ilgileniyoruz” açıklamasından sonra Hasan M. dün hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Hasan M., hastanedeki sağlık tarama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezinde (AMATEM) tedavi edilecek.

Kaynak: Türkiye gazetesi

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