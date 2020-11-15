Türkiye Rusya Canlı Anlatım

TÜRKiYE 0-0 RUSYA
CANLI ANLATIM
26' Sol kanattan Caner'in Erkin'in ortasında ön direğe hareketlenen Kenan Karaman, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
24' Rusya'da Semenov gole giden Cenk Tosun'u ceza sahasının hemen dışında düşürünce kırmızı kart gördü. Tehlikeli noktdan frikik kazandık.
18' Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
15' Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
11' Merih Demiral'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına giren Miranchuk, topu penaltı noktasına çıkardı! Penaltı noktasında uygun durumda bulunan Cheryshev, topu ağlara gönderdi.
8' Rusya gole yaklaştı! Cheryshev'in ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
3' Cengiz'in savunma arkasına sızmaya çalışan Cenk'e doğru attığı uzun pası Rusya savunması kesti.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.