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Türkiye Rusya Canlı Anlatım

Türkiye Rusya Canlı Anlatım
Türkiye Rusya Canlı Anlatım

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız sahasında, Rusya Milli Takımıyla karşılaşıyor.

TÜRKiYE 0-0 RUSYA

CANLI ANLATIM

26' Sol kanattan Caner'in Erkin'in ortasında ön direğe hareketlenen Kenan Karaman, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

24' Rusya'da Semenov gole giden Cenk Tosun'u ceza sahasının hemen dışında düşürünce kırmızı kart gördü. Tehlikeli noktdan frikik kazandık.

18' Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
 

15' Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.

11' Merih Demiral'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına giren Miranchuk, topu penaltı noktasına çıkardı! Penaltı noktasında uygun durumda bulunan Cheryshev, topu ağlara gönderdi.

8' Rusya gole yaklaştı! Cheryshev'in ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

3' Cengiz'in savunma arkasına sızmaya çalışan Cenk'e doğru attığı uzun pası Rusya savunması kesti.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
18'Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
Pozisyon15'Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.

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