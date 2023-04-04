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Türkiye, Rusya, İran, Suriye dışişleri bakan yardımcıları dörtlü istişareler gerçekleştirdi

Türkiye, Rusya, İran, Suriye dışişleri bakan yardımcıları dörtlü istişareler gerçekleştirdi
Türkiye, Rusya, İran, Suriye dışişleri bakan yardımcıları dörtlü istişareler gerçekleştirdi

Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü teknik toplantı gerçekleştirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3-4 Nisan 2023 tarihlerinde Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi. Taraflar, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele aldı, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi. Bu bağlamda, taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldı.

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