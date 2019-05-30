Türkiye S-400'leri nerede kullanacak?

Pençe Harekâtı yüreklere su serpti, moralleri yükseltti..

Şu günlerde özellikle..

Seçim sürecinde askerî harekâtlar aslında büyük risktir...

Demek ki Türkiye'nin ulusal güvenliği, yapılmasını kaçınılmaz kıldı..

Pençe'ye sadece Kuzey Irak'a yönelik harekât şeklinde bakmak yanlış olur..

Washington'a ‘Suriye'nin kuzeyine yönelik' kararlılık mesajı da gönderildi..



BORALAR KANDİL'İ VURDU

Bu sütunlardan okumuştunuz..

280 km menzilli Bora (Uluslararası adı Khan) füzeleri ilk kez kullanıldı..

Çok detay yazamıyoruz ama sonuçlar mükemmele yakın..



TSK'nın artık çok etkili bir kapasitesi daha var..Kandil vuruldu ama sesi Atina'dan geldi..Yunan medyası kilometre hesabı yapmaya çoktan başladı..Türkiye neyin, Yunanistan neyin peşinde?Hepimiz bu işin bir noktadan döneceğini sanıyorduk..“Türkiye bir şekilde S-400 alımını iptal edecek” diye düşünüyorduk..Pek öyle olmadı..Personel eğitimlerinin başladığını öğrendik..Füze bataryalarını ve radarını kullanacak personel Ruslar olmaksızın sisteme tam hâkim olmak zorunda..Teslimat, kurulum ve sistemin devreye alınması önemli aşamalar..Türkiye'nin hassasiyetleri var..Bunlardan ödün vermiyor..NATO üyesi..Kılı kırk yararak hızla sürecin bitirilmesine çalışıyor..Reuters sürekli son dakika geçiyor:-“Türkiye ertelemeyi değerlendiriyor..”-“S-400 alımından vazgeçilebilir.. Alırsa ağır sonuçları...”Hepsi en üst düzeyden yalanlandı..-“S-400 konusu çoktan bitti.. S-500'lere bakıyoruz..”Hâlâ “Acaba ertelenecek mi, iptal mi olacak” demenin ne âlemi var?The Wall Street Journal'da başyazı yayınlandı:Tahmin ettiğiniz gibi Türkiye yerden yere vuruldu..-“İran'ın ekonomik yaptırımlardan kaçmasını sağlıyor..”(Doğru bilgi değil çünkü Türkiye kararlara uyuyor..)-“NATO müttefiki gibi değil de düşman gibi davranıyor..”(Türkiye yıllardan Afganistan'dan Kosova'ya Aden Körfezi'ne, Somali'ye kadar yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirdi..)-“Liranın çökmesi ihtimaline hazırlıklı olunmalı..”(Yeni değil Türkiye Ağustos 2018'den beri ekonomik kuşatma altında.. ABD ambargoları örtülü olarak 2-3 yıldır zaten yürürlükte..)Ama olayın ters okumasını da yapmak şart:-15 Temmuz için NATO'ya ciddi suçlamalar yöneltilmedi mi?-FETÖ elebaşı nerede ve bir sonraki hamle için hazırda mı bekletiliyor?-PKK/YPG'ye ‘hâlâ' verilen destekler..Wall Street Journal keşke bunları da yazabilseydi!.Washington'ın tehditleri sürekli hâle geldi..Biri bitiyor diğeri başlıyor..Amerikan medyası başrolde..Türkiye S-400 alırsa;-(CAATSA) yaptırımları devreye girecek..(Ankara bir süredir yaptırımlara hazırlanıyor.. CAATSA etkisi madde madde inceleniyor..)-F-35 programından çıkartılacak, 4 uçak teslim edilmeyecek..(Türkiye kendi 5. nesil uçağı için çoktan yola koyuldu.. ABD vermeyince ATAK ve SİHA'ları yaptığı gibi..)Kim bu riskleri alır?İstanbul seçimlerinin öncesinde hem de..Birileri, öğrenilmiş çaresizliğin dayattığı kompleksle kara kara düşünürken..Sırça köşklerindeki rahatı kaybetmenin korkusunu yaşarken..-“Ne gerek vardı canım.. Alın Patriotları gitsin..”Yerlilik ve millîlik bedavadan olmuyor.. Her şeyin bir maliyeti var..ABD basını ‘içimizdeki bazı İrlandalıları' ikna etmiş..Ancak bunun bir hükmü yok..Mazbata Erdoğan'ın elinde..Amerikan medyası ile her seferinde anlayacağı dilden konuştu..Geri adım hiç atmadı..Kalendere ‘kış geliyor' demişler, ‘titremeye hazırım' cevabını vermiş..Ne çok, titremeye ‘çoktan' hazır adam var etrafta..Türkiye'nin S-400'lere acil ihtiyacı var..Önce altını çizmeliyiz;Ankara kimseyi ‘ikna etmek' veya ‘spesifik sebep' açıklamak zorunda değil..1-Çok boyutlu tehditlere karşı kendisini garantiye alma zorunluluğu..2-Terörle yurt dışında daha güçlü mücadele..Tabii ki Ege'den Doğu Akdeniz'e, Fırat'ın doğusuna kadar eli çok rahatlayacak..Ama en önemlisi;Türkiye'nin caydırıcılığı artacak.. Masada daha rahat oturacak..