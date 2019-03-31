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Türkiye sandık başında!

Türkiye sandık başında!
Türkiye sandık başında!

Türkiye 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde söz sahibi olacak yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor. 32 ilin bulunduğu Doğu illerinde oy verme işlemi 07.00'da başlarken, diğer illerde ise 08.00'de başladı.

57 milyon seçmen, yerel yöneticileri belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanı bugün yapılacak seçimler ile belirlenecek. 4 farklı oy pusulası bulunuyor. Büyükşehirlerdeki seçmenler, ‘büyükşehir belediye başkanı', ‘ilçe belediye başkanı', ‘belediye meclis üyeliği' ile ‘muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.

ADAY OLAN MİLLETVEKİLLERİ
Yerel seçimlerde aralarında Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki'nin de olduğu 17 milletvekili de belediye başkanı olmak için yarışacak. AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili seçimlerde belediye başkan adayı olmuştu.


 OY SONRASI İMZA ATMAYI UNUTMAYIN
 1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
 2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın.
 3- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
 4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
 5- Pusulaları tek zarfa koyun.
 6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın.

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