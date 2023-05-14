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Türkiye sandık başında! 81 ilde oy verme işlemi başladı

Türkiye sandık başında! 81 ilde oy verme işlemi başladı
Türkiye sandık başında! 81 ilde oy verme işlemi başladı

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 64 milyon seçmen sandık başına gidiyor. Seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanı ve Meclis'e girecek 600 milletvekili belli olacak. Sandıklar 81 ilde aynı anda saat 17.00'de kapanacak ve oy sayımı başlayacak

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

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