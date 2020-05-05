Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi siber uzmanlar yetiştiriyor

Siber güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek hedefiyle 2018 yılından beri Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde siber güvenlik eğitimleri, yaz kampları ve kış kampları düzenleyen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından bugüne kadar 25 üniversitede gerçekleştirilen 135 eğitim programı ile 3 bin 500'ün üzerinde öğrenciye siber güvenlik eğitimi verildi. Covid-19 süreci nedeniyle okulların kapanması ve planlı eğitimlerin önlemler kapsamında ertelenmesi nedeniyle evde kalan öğrencilerin eğitimlerden uzak kalmaması için eğitimlerini online olarak yapmaya başlayan Kümelenme, siber güvenlikle ilgilenen herkesi online eğitim programlarına bekliyor.

Yalnızca öğrenciler değil, kamuda ve özel sektördeki çalışanların da farklı konularda verilecek eğitimlerden faydalanması için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi YouTube kanalı üzerinden verilmeye başlanan eğitimler canlı yayınlanıyor. Eğitime katılamayanlar ise canlı yayında verilen eğitimlerin kayıtlarına yine Kümelenmenin YouTube kanalından erişim sağlayabiliyorlar.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarından sektörün uzman isimleri tarafından haftada iki eğitimin verildiği programda, bugüne kadar Active Directory Eğitimi, Kablosuz Ağ Güvenliği Eğitimi, Cyber Threat Hunting Eğitimi, Windows Forensic Eğitimi ve Python For Hackers Eğitimi verildi. Gelecek haftalarda Temel Linux Assembly, Temel Linux BOF, Web Uygulama Güvenliği gibi eğitimler ile devam edecek eğitim programında eğitimlerin yanı sıra "Siber Güvenlikte Mevcut İstihdam Alanları", "Geleceğe Yönelik Öngörüler" ve "Siber Güvenlikte Kariyer Yol Haritası" gibi başlıklarda söyleşilere de yer verilecek.

Sürekli güncellenen eğitim takvimine www.siberkume.org.tr web sitesinden erişim sağlanabiliyor. Eğitimlerin yayınlandığı https://www.youtube.com/c/turkiyesiberguvenlikkumelenmesi kanalından önceki eğitimlere de ulaşılabiliyor. Kümelenme ayrıca bu süreçte siber güvenlik alanında yapılan bitirme projelerinin değerlendirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Bitirme Projeleri Yarışması'nın da başvurularını açmaya hazırlanıyor. Kümelenmenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurusu yapılacak yarışmada, siber güvenlik alanında yapılan bitirme projeleri ödülleri kazanmak için birbirleriyle yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de sosyal medya hesabından, “Siber Güvenlik Kümelenmemiz, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor. Şu ana kadar 25 üniversitede, 12 ilde, 135 başlıkta yapılan eğitimler, evde kaldığımız şu günlerde online olarak ücretsiz veriliyor. @siberkume siber güvenlik ihtiyaçlarına yerli çözümler sunuyor” ifadeleri ile eğitimlerle ilgili bir video paylaştı.