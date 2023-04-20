İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta heyecanı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta yarın, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Hafta kapanış mücadelesinde ise Beşiktaş, Aliağa Petkim'i konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta programı şöyle:

Yarın

19.00 Fenerbahçe - Merkezefendi Belediyesi Basket

22 Nisan Cumartesi

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor
15:30 Tofaş - A.Efes
18.00 Gaziantep Basketbol - Türk Telekom Spor
20.30 Galatasaray Nef - Büyükçekmece Basketbol

23 Nisan Pazar

13.00 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
15.30 Konyaspor Basketbol - Bahçeşehir Koleji
18.00 Beşiktaş - Aliağa Petkim

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.