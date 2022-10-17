Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 66 - Galatasaray Nef: 84

Salon: Aliağa Belediye
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, İsmail Binbir
Aliağa Petkimspor: Prewitt 2, İsmail Cem Ulusoy 2, Melson 14, Aldridge 8, Simmons 22, Ege Arar 2, Webster 5, Nusret Yıldırım 2, Dorukhan Engindeniz 3, Murat Meriç Kuntker 6, Gökay Hacıoğlu
Başantrenör: Burak Gören
Galatasaray Nef: Bost 13, Ennis 17, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 18, Morgan 12, Sinan Sağlam, Sadık Emir Kabaca 11, Yunus Sonsırma 3, Muhaymin Mustafa 2, Sedat Ali Karagülle 2
Başantrenör: Andreas Pistiolis
1. Periyot: 22-16 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 41-40 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 54-63 (Galatasaray Nef lehine)
İsmail Hakkı Ergün
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