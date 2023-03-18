Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 95 - Beşiktaş: 80

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu
Fenerbahçe: Nigel Hayesx 30, Carsen Edwars 14, Melih Mahmutoğlu 10, Şehmus Hazer 9, Tarık Biberoviç 7, Johnathan Motley 7, Marko Gudiriç 7, Tonye Jekiri 6, Scottie Wilbekin 5,
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Beşiktaş: Jordan Usher 22, Allerik Freeman 16, Parker Jackson-Cartwright 14, Michal Aniol Sokolowski 8, Burak Can Yıldızlı 6, Isaiah Whitehead 5, Akif Güven 4, Ömer Can İlyasoğlu 2, Samet Yiğitoğlu 2, Yiğit Onan 1
Başantrenör: Yağızer Uluğ
1. Periyot: 25-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-38 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 72-64 (Fenerbahçe lehine)
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