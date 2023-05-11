Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı yarın ve 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakalarında Büyükçekmece Basketbol ile Pınar Karşıyaka ve Bursaspor ile de Tofaş karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Darüşşafaka, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta programı şöyle:

Yarın

18.00 Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka

20.30 Bursaspor - Tofaş

13 Mayıs Cumartesi

13.00 Konyaspor Basketbol - Manisa Büyükşehir Belediyespor

13.00 Merkezefendi Belediyesi - Galatasaray Nef

15.30 Aliağa Petkim - Gaziantep Basketbol

15.30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş

18.00 A. Efes - Türk Telekom

20.30 Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko

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