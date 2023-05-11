Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı yarın ve 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakalarında Büyükçekmece Basketbol ile Pınar Karşıyaka ve Bursaspor ile de Tofaş karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Darüşşafaka, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta programı şöyle:
Yarın
18.00 Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka
20.30 Bursaspor - Tofaş
13 Mayıs Cumartesi
13.00 Konyaspor Basketbol - Manisa Büyükşehir Belediyespor
13.00 Merkezefendi Belediyesi - Galatasaray Nef
15.30 Aliağa Petkim - Gaziantep Basketbol
15.30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş
18.00 A. Efes - Türk Telekom
20.30 Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko
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