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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta heyecanı yarın ve 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakalarında Büyükçekmece Basketbol ile Pınar Karşıyaka ve Bursaspor ile de Tofaş karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Darüşşafaka, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta programı şöyle:

Yarın

18.00 Büyükçekmece Basketbol - Pınar Karşıyaka
20.30 Bursaspor - Tofaş

13 Mayıs Cumartesi

13.00 Konyaspor Basketbol - Manisa Büyükşehir Belediyespor
13.00 Merkezefendi Belediyesi - Galatasaray Nef
15.30 Aliağa Petkim - Gaziantep Basketbol
15.30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş
18.00 A. Efes - Türk Telekom
20.30 Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko

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