Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Çeyrek Final ilk maçları heyecanı yarın ve 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Eşleşmelerinde 2 galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek. Ligde play-off çeyrek finallerinin açılış müsabakasında Türk Telekom, evinde Galatasaray Nef ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer karşılaşma ise Pınar Karşıyaka evinde Bursaspor ile oynayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçların programı şöyle:

Yarın

18.00 Türk Telekom - Galatasaray Nef

20.30 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

27 Mayıs Cumartesi

18.00 A. Efes - Darüşşafaka

20.30 Fenerbahçe Beko - Tofaş

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