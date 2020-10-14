Türkiye Sırbistan Canlı Anlatım

TÜRKİYE 0-2 SIRBİSTAN

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49' Mitrovic, penaltı vuruşunda topu Mert Günok'un solunda ağlara gönderdi.

49' Milinkovic-Savic, Okay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kabakov penaltı noktasını gösterdi. Konuk ekip penaltı vuruşu kullanacak.

Pozisyon 46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

41' Sağ kanatta topla buluşan Zeki, pasını Cengiz'e aktarmak istedi ama Sırbistan savunması tehlikeyi önledi.

39' Ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda top üstten auta gitti.

38' Sağ kanattan gelişen atakta Darko Lazovic ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunmamızda Cengiz Ünder meşin yuvarlağı kontrol ederek tehlikeyi uzaklaştırmayı başarıyor.

29' Sırbistan gole çok yaklaştı! Sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in şutu auta gitti.

29' Aleksandar Mitrovic'e faul yapan Okay Yokuşlu sarı kart gördü.

27' Erken bir oyuncu değişikliği! A Milli Takımımızda Hasan Ali yerini Umut Meraş'a bıraktı.

21' Sol kanattan gelen ortada, iyi yükselen Milinkovic-Savic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Sarı Kart 15' Faule sebebiyet veren Stefan Mitrovic sarı kart gördü.

8' Zeki'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top Sırbistan savunmasından döndü.

5' Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Hasan Ali, kaleye uzak bir mesafeden şansını denedi. Sırbistan kalecisi Dmitrovic rahat bir şekilde topu kontrol etti.

3' Aleksandar Mitrovic, Maksimovic'in pasıyla savunma arkasında topla buluştu ama pozisyonun ofsayt olduğu işaret edildi.

2' İlk tehlike Türkiye'den! Yaptığı baskıyla topu kazanan Ozan Tufan pasını Kenan Karaman'a aktardı. Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kenan'ın vuruşunda araya giren Milenkovic topu kornere yolladı.

1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

Sırbistan'ın ilk 11'i: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.

Türkiye'nin ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.