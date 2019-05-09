Türkiye, sultan tavuğunu tescil ettirmeye hazırlanıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sultan tavuğu besleyen ve üreten Türkiye Sultan Tavukları Kulübü Başkanı Öner Gülen, 1874 yılında APA tarafından bu hayvanların literatüre alındığını söyledi. Türkiye'nin de Osmanlı dönemine ait sultan tavuğunun tescil ettirmeye hazırlandıklarını anlatan Gülen, "14 yıldır bu sultan ırkına bakıyorum. Çocukluğumdan beri tavuklarım vardı fakat daha önce hep yumurta maksatlı bakıyorduk. Bu tavuğu gördükten sonra bu ırkı beslemeye başladım. Bu ırk Osmanlı tavuğu olarak geçiyor. Saray tavuğu ya da tavukların sultanı olarak yurt dışında tanınıyor. 1854'de ilk defa İstanbul'dan İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de Elizabeth Watts isimli bir kadına gidiyor bu tavuk. Daha sonra 1867'de de ilk defa Türkiye'den Amerika'ya George O'Brien diye bir kişiye gidiyor. Daha sonra Amerika'da bu tavuğu 1874'de Amerikan Kümes Hayvanları Derneği (APA) tarafından literatüre giriyor. Bir tavuk ırkı olduğu kabul ediliyor" dedi.

"Bu ırkı Türkiye adına tescil ettirerek belirli bir yere getirmek ve tanıtmak istiyoruz"

Türkiye Sultan Tavukları Kulübü Başkanı Öner Gülen, sultan tavuğunun orijinal bir Osmanlı tavuğu olduğunu anlatarak, "O dönem sadece saraylarda ve yüksek dereceli siyasi kişilerde bakılmasına izin verilen bir ırk bu. Şu an belirli bir tarihten sonra bu ırkın Türkiye'de nesli tamamen tükeniyor. 1999-2000 yılında tekrar Türkiye'ye birkaç girişimci sayesinde getiriliyor. Şu an bizim amacımız bu ırkı Türkiye adına tescil ettirerek belirli bir yere getirmek. Dünya ve Türkiye üzerinde tanıtmak. Kulübümüzün en büyük amacı da bu. Artık yarışmalarda da mezatlarda da anılan bir ırk oldu. Aynı şekilde yurt dışında mesela geçen Amerika'da yapılan bir şovda yarışmaya girmese dahi özel bir ırk olarak orada sergilendi ve özel ödül verildi" ifadelerini kullandı.

"Tepesi padişahların kavuklarına benzetildiği için sultan tavuğu denilmiş"

Türkiye Sultan Tavukları Kulübü Başkanı Öner Gülen, bu ırkın özelliklerinden bahsederek, "Bu ırkımızın en büyük özelliği tepesi. Zamanda bu tepesi padişahlarının kavuklarına benzetildiği için sultan tavuğu denilmiş. Bu ırkın horozlarımızda çatal şeklinde 'v' ibiğimiz var. Bu da nadir olan ve birkaç ırkta olan bir özellik. Bunun dışında tavuklarımızın da horozumuzun da ayakları 5 parmak ve paçaları mevcut. Yine vücudunda kılıçları mevcut. Çimlerden dolayı biraz kırılıyor. Yine bunlara federasyonumuzun bileziklerinden takıyoruz üye olduğumuz federasyondan bileziklerimizi tedarik ederek takıyoruz. Aynı şekilde bu bilezikleri kulübümüz vasıtasıyla tedarik ediyoruz. Aşağı yukarı bu tavuğumuz 1 kilo 200 gram ve 1 kilo 600 gram arası geliyor. Horozumuz biraz daha iri oluyor buna göre. O da 2-2.5 kilogram arası geliyor" şeklinde konuştu.

Cem Kaan Toka - Arslan Altındiş

