Türkiye - Suriye sınırındaki mayınlı alanda yangın çıktı

Yangın öğlen saatlerinde çıktı. Türkiye ile Suriye sınırını ayıran mayınlı alandaki kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm alanı kapladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri ve 2. Hudut Taburu'na bağlı TOMA araçlarının yaklaşık üç saatlik müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol atına alındı.

Mayınlardan dolayı alanın içerisine giremeyen itfaiye ekipleri askeriyenin belirlediği noktalardan yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Abdullatif Altunkaynak

