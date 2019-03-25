Türkiye tam gaz! A Milli'ler ikinci maçtan da galip ayrıldı

Maçtan dakikalar
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahasının hemen önünde Burak ile güzel bir verkaç yapan Cenk'in şutunu rakip takım oyuncuları son anda uzaklaştırdı.
20. dakikada Dorukhan Toköz'ün uzaktan çektiği şut kale direğinin yanında auta çıktı.
24. dakikada ceza sahası içerisinde topla bulaşan Hasan Ali Kaldırım sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak millileri öne geçiren golü attı. 1-0
26. dakikada etkili gelen Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasını ortasında Cenk Tosun düzgün bir vuruşla farkı açtı. 2-0
30. dakikada Cenk Tosun'un şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.
42. dakikada kontra atağa çıkan millilerde Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
44. dakikada Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda direği aşamadı.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
47. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Deniz Türüç'ün ortasına arka direkte iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
52. dakikada Burak Yılmaz, ceza sahası içerisinde rakibi tarafından düşürüldü. Hakemin penaltı kararını verdiği pozisyonda Burak kaleciyi geçemedi.
54. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun, etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 3-0
70. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün ortasına iyi yükselen Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 4-0
85. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı Moldova file bekçisini geçemedi.
90. dakikada etkili gelen milli takımda Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinden vuruşu üstten auta çıktı.
90+1. dakikada farkı artırmaya çalışan Türk Milli Takımında genç oyuncu Yusuf Yazıcı'nın müsait pozisyonda çektiği şut kaleyi bulmadı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu (Yusuf Yazıcı dk. 66), Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz (Emre Belözoğlu dk. 85 ?), Deniz Türüç (Efecan Karaca dk. 78), Kaan Ayhan
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Emre Taşdemir, Güven Yalçın, Yunus Mallı
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Moldova: Alexei Koşelov, Oleg Reabciuk, Artiom Rozgoniuc, Veaceslav Posmac, Artur Ionita, Catalin Carp (Laser Turcan dk. 46), Eugeniu Cebotaru, Radu Ginsari (Antoniuc dk. 74), Ion Jardan, Vladimir Ambros (Nicolaescu dk. 57), Dinu Graur
Yedekler: Namaşco, Celeadnic, Anton, Cociuc, Sandu, Platica, Milinceanu
Teknik Direktör: Alexandru Spiridon
Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26 ve 54), Kaan Ayhan (dk. 70) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Oleg Reabciuk, Artur Lonita (Moldova)