Türkiye tarihinin en kapsamlı deniz tatbikatı başladı

Hava ve Kara Kuvvetleri desteğiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en geniş çaplı tatbikatı ‘Mavi Vatan-209 Taktik Tatbikatı' başladı. Aksaz ve Gölcük Ana Deniz Üslerinden firkateynler ve korvetler tam savaş yüküyle Ege ve Akdeniz'e açıldı. 8 Mart'a kadar devam edecek olan tatbikat için 13 firkateyn, 9 korvet, 16 hücum bot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 adet gemi boy göstermek için sabahın erken saatlerinde gemilerdeki bayrakların göklere çekilmesiyle açıldı. İlk kez milli mühimmatlar ‘Cirit' ve ‘Umtus'lar ile de atış yapılacak tatbikatta gerçek mermi ile mühimmatlar kullanılacak. Kara ve Hava Kuvvetleri'nden 20 savaş uçağının da yer aldığı tatbikatta, deniz kuvvetlerinin envanterine katılan insansız hava aracı ‘Bayraktar' da kullanılıyor.

10 gün boyunca devam edecek tatbikat gerçeği aratmayacak

Gerçeğini aratmayan tatbikatta; savaş gemileri su üzerindeki hedefleri vururken, insansız hedef uçaklara gemilerden hava savunma füzeleri ateşlenip, kara bombardımanı yapıldı. Deniz Kuvvetlerinin birlikleri SAS ve SAT'lar ise deniz piyadeleri çıkarma harekatı düzenleyerek, senaryo gereği düşman kara birliklerini teslim aldı. Deniz, kara ve hava güçlerinin ortak hareket yeteneklerini sınandığı tatbikat 8 Mart'a kadar sürecek ve gemiler 41 limanı ziyaret edecek. Karadeniz, Akdeniz ve Karadeniz'de Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı koordinesinde yapılacak tatbikatta 10 gün boyunca deniz harekat birliklerine yönelik su üstü harbi, savunma harbi, deniz altı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek sür'atlı gelişmiş insansız su üstü ve hava hedeflerine fiili silah atışı eğitimleri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı eğitimleri; Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterlerinin atılımı ile müşterek eğitimler verilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olma özelliğini taşıyor

Yerli ve milli gemiler ile askeri sistemlerin kullanılacağı tatbikat, yabancı ülkelerden gözlemcilerin katılımına açılmayacak. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilecek Mavi Vatan Tatbikatı, üç denizde de eş zamanlı olarak yapılması ve Karar Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri desetekli olması özelliği ile Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olma özelliğini taşıyor. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan tatbikatla savaş durumunda Türk Donanması'nın hazır bir duruma getirilmesinin amaçlandığı hedefleniyor.

Burak Can Tokyürek

